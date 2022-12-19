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الأجواء المعتدلة تستبق مهرجان جازان الشتوي.. سياحة تنتعش وطبيعة تستحق

فعاليات متنوعة ضمن "جازان الفل مشتى الكل" والذي يتجاوز زواره المليون

تتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسياح من مختلف المناطق؛ لتمتعها بمواقع طبيعية وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ومع حلول "شتاء جازان"، يعيش الأهالي تفاصيل الدفء الحميم، بالتزامن مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل"، الذي يفوق عدد زواره مليون شخص سنوياً وينظمه مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

ويسجل المهرجان في نسخة العام الحالي، مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية، إلى جانب مشاركة معظم محافظات المنطقة، حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعاً في الفعاليات وزيادة في الجهات المشاركة لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

مهرجان جازان الشتوي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأجواء المعتدلة تستبق مهرجان جازان الشتوي.. سياحة تنتعش وطبيعة تستحق
سبق

تتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسياح من مختلف المناطق؛ لتمتعها بمواقع طبيعية وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ومع حلول "شتاء جازان"، يعيش الأهالي تفاصيل الدفء الحميم، بالتزامن مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل"، الذي يفوق عدد زواره مليون شخص سنوياً وينظمه مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

ويسجل المهرجان في نسخة العام الحالي، مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية، إلى جانب مشاركة معظم محافظات المنطقة، حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعاً في الفعاليات وزيادة في الجهات المشاركة لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:50 PM

الأجواء المعتدلة تستبق مهرجان جازان الشتوي.. سياحة تنتعش وطبيعة تستحق

فعاليات متنوعة ضمن "جازان الفل مشتى الكل" والذي يتجاوز زواره المليون

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فهد كاملي - جازان
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تتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، والسياح من مختلف المناطق؛ لتمتعها بمواقع طبيعية وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

ومع حلول "شتاء جازان"، يعيش الأهالي تفاصيل الدفء الحميم، بالتزامن مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل"، الذي يفوق عدد زواره مليون شخص سنوياً وينظمه مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

ويسجل المهرجان في نسخة العام الحالي، مشاركة العديد من الجهات حكومية وأهلية، إلى جانب مشاركة معظم محافظات المنطقة، حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعاً في الفعاليات وزيادة في الجهات المشاركة لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

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