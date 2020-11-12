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بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة في لاهاي يروي تفاصيل إطلاق النار على السفارة

في مقطع فيديو يروي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة في #لاهاي لـ #الإخبارية تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.
وكانت السلطات الهولندية أعلنت أن الشرطة احتجزت رجلاً على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي، طبقًا لـ"آر تي" الروسية.
وقالت الشرطة، في بيان: إنها "اعتقلت رجلًا، 40 عامًا، من مدينة زوترميير.. للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية".
وأوضحت أن عملية الاعتقال نُفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.
وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.
كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة في لاهاي يروي تفاصيل إطلاق النار على السفارة
سبق

في مقطع فيديو يروي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة في #لاهاي لـ #الإخبارية تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.
وكانت السلطات الهولندية أعلنت أن الشرطة احتجزت رجلاً على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي، طبقًا لـ"آر تي" الروسية.
وقالت الشرطة، في بيان: إنها "اعتقلت رجلًا، 40 عامًا، من مدينة زوترميير.. للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية".
وأوضحت أن عملية الاعتقال نُفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.
وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.
كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
07:45 PM

بالفيديو.. القائم بأعمال سفارة المملكة في لاهاي يروي تفاصيل إطلاق النار على السفارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مقطع فيديو يروي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة في #لاهاي لـ #الإخبارية تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.
وكانت السلطات الهولندية أعلنت أن الشرطة احتجزت رجلاً على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي، طبقًا لـ"آر تي" الروسية.
وقالت الشرطة، في بيان: إنها "اعتقلت رجلًا، 40 عامًا، من مدينة زوترميير.. للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية".
وأوضحت أن عملية الاعتقال نُفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.
وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.
كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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