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في مباراة دراماتيكية.. الأنفاس الأخيرة تمنح الباطن ثلاث نقاط على حساب أبها

نجح الباطن بحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع فريق الباطن رصيده إلى 3 نقاط محتلاً المركز السابع، فيما بقي رصيد فريق أبها 3 نقاط في المركز الثامن.

منح المحترف الهولندي يوسف الجبلي أصحاب الضيافة التقدم عند الدقيقة 16 بعد أن تابع كرة مرتدة من الدفاع ليطلق قذيفة صاروخية غالطت الحارس عبدالعالي المحمدي .

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي تمكن المدافع المغربي أمين عطوشي من تعديل النتيجة لفريق أبها برأسية جميلة مستغلاً عرضية مميزة من صالح العمري ليسكنها الشباك.


لكن المهاجم الأنغولي فابيو ابرو رفض أن يخرج فريقه متعادلاً بتسجيله هدف الانتصار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

الباطن أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراة دراماتيكية.. الأنفاس الأخيرة تمنح الباطن ثلاث نقاط على حساب أبها
سبق

نجح الباطن بحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع فريق الباطن رصيده إلى 3 نقاط محتلاً المركز السابع، فيما بقي رصيد فريق أبها 3 نقاط في المركز الثامن.

منح المحترف الهولندي يوسف الجبلي أصحاب الضيافة التقدم عند الدقيقة 16 بعد أن تابع كرة مرتدة من الدفاع ليطلق قذيفة صاروخية غالطت الحارس عبدالعالي المحمدي .

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي تمكن المدافع المغربي أمين عطوشي من تعديل النتيجة لفريق أبها برأسية جميلة مستغلاً عرضية مميزة من صالح العمري ليسكنها الشباك.


لكن المهاجم الأنغولي فابيو ابرو رفض أن يخرج فريقه متعادلاً بتسجيله هدف الانتصار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:32 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:34 AM

في مباراة دراماتيكية.. الأنفاس الأخيرة تمنح الباطن ثلاث نقاط على حساب أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الباطن بحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف اليوم الجمعة في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع فريق الباطن رصيده إلى 3 نقاط محتلاً المركز السابع، فيما بقي رصيد فريق أبها 3 نقاط في المركز الثامن.

منح المحترف الهولندي يوسف الجبلي أصحاب الضيافة التقدم عند الدقيقة 16 بعد أن تابع كرة مرتدة من الدفاع ليطلق قذيفة صاروخية غالطت الحارس عبدالعالي المحمدي .

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي تمكن المدافع المغربي أمين عطوشي من تعديل النتيجة لفريق أبها برأسية جميلة مستغلاً عرضية مميزة من صالح العمري ليسكنها الشباك.


لكن المهاجم الأنغولي فابيو ابرو رفض أن يخرج فريقه متعادلاً بتسجيله هدف الانتصار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

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