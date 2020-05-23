رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تقرر: الثالث من يونيو المقبل موعد استئناف المنافسات الرياضية

بشرط إقامتها من دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم

حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تاريخ الثالث من يونيو المقبل موعدًا لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تُقام من دون جمهور.



ونشرت الرابطة ليل الجمعة جدول تسع من المراحل المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على أن تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تُقام في 21 يوليو.



وكانت الحكومة البرتغالية قد سمحت الشهر الماضي باستئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس، ابتداءً من الأسبوع الأخير مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم.

كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعيًا لكشف "كوفيد-19".



ويتصدر بورتو ترتيب الدوري بفارق نقطة عن حامل اللقب بنفيكا، علمًا بأن الأخير سبق له أن أعلن إصابة لاعب خط وسطه ديفيد تافاريز بالفيروس.