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تبحث عن موعد جديد مع هيئة الرياضة.. تأجيل انطلاق دورة تبوك الدولية

تدرس اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم، تحديد موعد جديد للنسخة الجديدة من البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكملت كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الجديدة وبمشاركة 6 فرق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فإن اللجنة تعمل حالياً مع المسؤولين في الهيئة والاتحاد السعودي لتحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تبحث عن موعد جديد مع هيئة الرياضة.. تأجيل انطلاق دورة تبوك الدولية
سبق

تدرس اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم، تحديد موعد جديد للنسخة الجديدة من البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكملت كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الجديدة وبمشاركة 6 فرق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فإن اللجنة تعمل حالياً مع المسؤولين في الهيئة والاتحاد السعودي لتحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة".

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
07:50 PM

تبحث عن موعد جديد مع هيئة الرياضة.. تأجيل انطلاق دورة تبوك الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تدرس اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم، تحديد موعد جديد للنسخة الجديدة من البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكملت كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الجديدة وبمشاركة 6 فرق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وبعد التنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فإن اللجنة تعمل حالياً مع المسؤولين في الهيئة والاتحاد السعودي لتحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة".

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ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
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