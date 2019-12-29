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اعتماد لجنة تنمية اجتماعية بجنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها

عبدالله رئيسًا والعاتي نائبًا للرئيس وسعيد أمينًا للصندوق

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي، واختيار مجلس إدارتها الذي تكوّن من 9 أعضاء.

وجاء اختيار مجلس الإدارة خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم، بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لعضوية المجلس.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبدالله رئيسًا، وعبدالعزيز مصلح العاتي نائبًا للرئيس، وسعيد عبدالله محمد أمينًا الصندوق، وعضوية كل من حمدان مصلح عبدالله، وسلطان عبدالله محمد، وسالم علي عبدالله، والمهندس عبدالرحمن سعيد علي، ومحمد أحمد آل سرحان، وعبدالوهاب حمدان صالح.

وتُعد هذه اللجنة رافدًا من روافد العمل الاجتماعي؛ حيث تُساهم في تنمية المجتمع فكريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق نمو متوازن، وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل، يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية؛ بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بلجرشي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اعتماد لجنة تنمية اجتماعية بجنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها
سبق

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي، واختيار مجلس إدارتها الذي تكوّن من 9 أعضاء.

وجاء اختيار مجلس الإدارة خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم، بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لعضوية المجلس.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبدالله رئيسًا، وعبدالعزيز مصلح العاتي نائبًا للرئيس، وسعيد عبدالله محمد أمينًا الصندوق، وعضوية كل من حمدان مصلح عبدالله، وسلطان عبدالله محمد، وسالم علي عبدالله، والمهندس عبدالرحمن سعيد علي، ومحمد أحمد آل سرحان، وعبدالوهاب حمدان صالح.

وتُعد هذه اللجنة رافدًا من روافد العمل الاجتماعي؛ حيث تُساهم في تنمية المجتمع فكريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق نمو متوازن، وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل، يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية؛ بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:54 PM

اعتماد لجنة تنمية اجتماعية بجنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها

عبدالله رئيسًا والعاتي نائبًا للرئيس وسعيد أمينًا للصندوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي، واختيار مجلس إدارتها الذي تكوّن من 9 أعضاء.

وجاء اختيار مجلس الإدارة خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم، بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لعضوية المجلس.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبدالله رئيسًا، وعبدالعزيز مصلح العاتي نائبًا للرئيس، وسعيد عبدالله محمد أمينًا الصندوق، وعضوية كل من حمدان مصلح عبدالله، وسلطان عبدالله محمد، وسالم علي عبدالله، والمهندس عبدالرحمن سعيد علي، ومحمد أحمد آل سرحان، وعبدالوهاب حمدان صالح.

وتُعد هذه اللجنة رافدًا من روافد العمل الاجتماعي؛ حيث تُساهم في تنمية المجتمع فكريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق نمو متوازن، وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل، يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية؛ بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

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