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بأشد العبارات.. فرنسا تدين الهجمات الحوثية على المملكة

أكدت حرصها الشديد على أمن السعودية واستقرار المنطقة

أدانت الجمهورية الفرنسية، بأشد العبارات، إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العديد من مدن المملكة العربية السعودية وعدتها انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا.

وأعربت عن حرصها الشديد على أمن المملكة واستقرار المنطقة اللذين يعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير.

ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن التي تتعارض مباشرةً مع أي عملية ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكدت حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

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بأشد العبارات.. فرنسا تدين الهجمات الحوثية على المملكة
سبق

أدانت الجمهورية الفرنسية، بأشد العبارات، إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العديد من مدن المملكة العربية السعودية وعدتها انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا.

وأعربت عن حرصها الشديد على أمن المملكة واستقرار المنطقة اللذين يعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير.

ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن التي تتعارض مباشرةً مع أي عملية ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكدت حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:13 PM

بأشد العبارات.. فرنسا تدين الهجمات الحوثية على المملكة

أكدت حرصها الشديد على أمن السعودية واستقرار المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت الجمهورية الفرنسية، بأشد العبارات، إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العديد من مدن المملكة العربية السعودية وعدتها انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا.

وأعربت عن حرصها الشديد على أمن المملكة واستقرار المنطقة اللذين يعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير.

ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن التي تتعارض مباشرةً مع أي عملية ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكدت حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

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