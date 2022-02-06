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"الغذاء والدواء" توصي: كونوا حرصاء عند استخدام عشبة البابونج

غير مناسبة لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع والحوامل

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج؛ كونها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأضافت الهيئة أن البابونج كنبات عشبي يحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

وتابعت عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر، أن نبات البابونج له استخدامات في الطب البديل، ويسهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

وحذّرت الهيئة من استخدام البابونج لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، وللنساء الحوامل.

واوضحت، أن نبتة البابونج تتعارض مع بعض الأدوية، مثل أدوية منع الحمل؛ حيث تقلل من فعالياتها وتزيد من حدة الأدوية التي تسبّب النعاس، أو الأدوية المسيلة للدم، وتزيد من خطر النزيف.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" توصي: كونوا حرصاء عند استخدام عشبة البابونج
سبق

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج؛ كونها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأضافت الهيئة أن البابونج كنبات عشبي يحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

وتابعت عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر، أن نبات البابونج له استخدامات في الطب البديل، ويسهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

وحذّرت الهيئة من استخدام البابونج لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، وللنساء الحوامل.

واوضحت، أن نبتة البابونج تتعارض مع بعض الأدوية، مثل أدوية منع الحمل؛ حيث تقلل من فعالياتها وتزيد من حدة الأدوية التي تسبّب النعاس، أو الأدوية المسيلة للدم، وتزيد من خطر النزيف.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:16 AM

"الغذاء والدواء" توصي: كونوا حرصاء عند استخدام عشبة البابونج

غير مناسبة لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع والحوامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,115

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج؛ كونها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأضافت الهيئة أن البابونج كنبات عشبي يحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

وتابعت عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في تويتر، أن نبات البابونج له استخدامات في الطب البديل، ويسهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

وحذّرت الهيئة من استخدام البابونج لمَن يعانون الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، وللنساء الحوامل.

واوضحت، أن نبتة البابونج تتعارض مع بعض الأدوية، مثل أدوية منع الحمل؛ حيث تقلل من فعالياتها وتزيد من حدة الأدوية التي تسبّب النعاس، أو الأدوية المسيلة للدم، وتزيد من خطر النزيف.

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