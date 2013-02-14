"الأمير" لـ "سبق" : حمراء "بيريرا" و "كنو" في كأس العالم تحرمهما من المشاركة أمام الشباب

غياب ثنائي الهلال يستمر

يغيب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي " بيريرا" و"محمد كنو"، عن مواجهة فريقهم، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب نيلهم البطاقة الحمراء أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب على حساب بالميراس البرازيلي.



وقال الخبير القانوني أحمد الأمير لـ "سبق": "تنص لائحة مونديال الأندية، على أن الإيقاف الناتج عن الاستبعاد بالبطاقة الحمراء المباشرة، ولم ينفذه اللاعب في البطولة، يتم تنفيذه في أول مباراة رسمية لفريقه، بالتالي فإن سريان العقوبة مستمر في أول مشاركة محلية للاعبين".

يُذكر أن للهلال 3 مباريات مؤجلة أمام الاتحاد والفيحاء والاتفاق، ويأتي في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.