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أمانة الشرقية تضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية

نفذت 1217 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1217 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

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أمانة الشرقية تضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1217 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

أمانة الشرقية تضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية

نفذت 1217 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1217 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

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142 مليون ..

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