النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر: لا صحة لمقطع تساقط الصخور بطريق الهدا - الطائف‎

أكدت أن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة

نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، يوم أمس الأحد يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.

وأوضحت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر: لا صحة لمقطع تساقط الصخور بطريق الهدا - الطائف‎
سبق

نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، يوم أمس الأحد يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.

وأوضحت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:27 AM

مصادر: لا صحة لمقطع تساقط الصخور بطريق الهدا - الطائف‎

أكدت أن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
250

نفت مصادر لـ"سبق" صحة المعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، يوم أمس الأحد يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.

وأوضحت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,028
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,751
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,858
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,559

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة