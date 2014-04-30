"الأرصاد": رياحٌ سطحيّة مُثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

سُحب رعديّة مُمطرة على الجوف والشمالية والشرقية وتبوك وجازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك, الحدود الشمالية, الجوف, حائل, القصيم، الرياض)، فيما تتكوّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، تبوك، جازان، عسير).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.