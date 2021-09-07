بدء المرحلة الأولى من معسكر رواد السياحة لتطوير القدرات البشرية

مستهدفاً خمس مناطق كمرحلة أولية انطلقت من العاصمة الرياض

يواصل برنامج معسكر رواد السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخراً، مراحله التدريبية، مستهدفاً خمس مناطق كمرحلة أولية، بدأت من العاصمة الرياض، مروراً بمدينتي جدة والخبر، يليها مدينتا أبها وتبوك، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.



وأطلقت المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة في مدينة الرياض، وذلك في تاريخ 7 سبتمبر، يليها مدينتا جدة والخبر في تاريخ 14 سبتمبر، وأبها في تاريخ 28 سبتمبر، وانتهاءً بمدينة تبوك في الخامس من أكتوبر القادم، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج معسكر رواد السياحة والتي سيعلن عنها في وقت لاحق.



وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، داعيةً في الوقت ذاته جميع من لديهم الرغبة في خوض هذه التجربة بالمبادرة وتسجيل بياناتهم على الرابط التالي:

https://hcdp.mt.gov.sa/Home/ProgramDetails/StartupBootcamp .



وكانت وزارة السياحة أطلقت برنامج "#معسكر_ رواد_ السياحة" وهو برنامج تدريبي مكثّف يهدف إلى تمكين الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي وبناء القدرات البشرية السياحية وتنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.



ويشمل البرنامج العديد من ورش العمل المكثفة التي يتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشروعات وتكريم أفضل المشروعات الريادية المبتكرة والتي تصل جوائزها إلى 45 ألف ريال سعودي.



ويستهدف المعسكر عددًا من الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي من ضمنها: قطاع الإيواء السياحي، الأنشطة الثقافية، الترفيهية، الرياضية، الأنشطة والمنتجات السعودية، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، الأطعمة والمشروبات وخدمات التأجير والنقل البري والجوي والبحري وسكك الحديد.