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الحكومة الفلسطينية: 15 إصابة بكورونا لعمال في مستوطنة بالقدس

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 134 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في القدس المحتلة.

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة.

وارتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

فيروس كورونا الجديد رام الله

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الحكومة الفلسطينية: 15 إصابة بكورونا لعمال في مستوطنة بالقدس
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في القدس المحتلة.

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة.

وارتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:35 PM

الحكومة الفلسطينية: 15 إصابة بكورونا لعمال في مستوطنة بالقدس

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 134 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في القدس المحتلة.

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة.

وارتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

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