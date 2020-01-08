الحصيني راسماً خريطة هطولات "الماطرة": ربما تكون أقوى من السابقة

قال: الحالة الجديدة متفاوتة من مكان إلى آخر ويعقبها انخفاضٌ في الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تبدأ حالة ماطرة يوم غد الخميس وتستمر أياماً عدة".

وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": متوقع -إن شاء الله- حالة ماطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية والشرقية والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع فرصة #ثلوج على مرتفعات تبوك".

وتابع: بداية الحالة الماطرة من غد الخميس وتستمر أياماً عدة، قوة الحالة الماطرة تظهر على الإمارات وشمال عُمان وجنوب شرق المملكة وأجزاء من الباحة وعسير وجازان، ويحذّر من السيول وحبات البَرَد والرياح النشطة عليها - إلا أن يصرفها الله.

وأردف: يعقبها انخفاضٌ في الحرارة ربما يكون أقوى من الموجة السابقة.