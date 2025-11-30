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استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. أخضر الكاراتيه يدشن معسكر الرياض

دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني.

هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. أخضر الكاراتيه يدشن معسكر الرياض
سبق

دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني.

هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:43 PM

استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. أخضر الكاراتيه يدشن معسكر الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان.

وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني.

هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.

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