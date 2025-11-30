دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان. وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني. هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.

استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. أخضر الكاراتيه يدشن معسكر الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-30 دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان.



وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني.



هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 07:43 PM

استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا.. أخضر الكاراتيه يدشن معسكر الرياض





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دشّن المنتخب السعودي للكاراتيه تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة و‬⁩الكبار خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، التي ستقام بمدينة ألماتي في كازاخستان.



وكان مدرب الأخضر منير أفقير، قد اختار 23 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الداخلي قبل السفر والمشاركة في البطولة؛ وهم: عمر البخيت، عبد الرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي، سند سفياني.



هذا وسيخضع جميع اللاعبين لتدريبات يومية على فترات متنوعة وإجراء تمارين خاصة لأوزان مختلفة، تمهيداً لاختيار الأبرز والمشاركة بهم في البطولة.