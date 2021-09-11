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مصرع مظلي روسي بعد اصطدامه بمظلي آخر أثناء قفزة جماعية

لقي مظلي روسي مصرعه في مدينة كولومنا بضواحي العاصمة موسكو؛ وذلك بعد اصطدامه بمظلي آخر خلال قفزة جماعية.

ووفقًا لموقع "لينتا" الروسي، فقد اصطدم "ميخائيل ليكين"، البالغ من العمر 45 عامًا، بمظلي آخر في الهواء أثناء قفزة جماعية. ولم يتمكن بعدها "ليكين" من فتح مظلته؛ ليسقط على الأرض؛ ويلقى حتفه.

وتمكن المظلي الثاني، الذي اصطدم به "ليكين" من الهبوط على مظلة احتياطية، ولم يُصب بأذى.

وكان ثمانية مظليين ومصوِّر يتدربون استعدادًا للمشاركة في بطولة روسيا غدًا الأحد قبل أن تقع الكارثة بمصرع "ليكين".

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مصرع مظلي روسي بعد اصطدامه بمظلي آخر أثناء قفزة جماعية
سبق

لقي مظلي روسي مصرعه في مدينة كولومنا بضواحي العاصمة موسكو؛ وذلك بعد اصطدامه بمظلي آخر خلال قفزة جماعية.

ووفقًا لموقع "لينتا" الروسي، فقد اصطدم "ميخائيل ليكين"، البالغ من العمر 45 عامًا، بمظلي آخر في الهواء أثناء قفزة جماعية. ولم يتمكن بعدها "ليكين" من فتح مظلته؛ ليسقط على الأرض؛ ويلقى حتفه.

وتمكن المظلي الثاني، الذي اصطدم به "ليكين" من الهبوط على مظلة احتياطية، ولم يُصب بأذى.

وكان ثمانية مظليين ومصوِّر يتدربون استعدادًا للمشاركة في بطولة روسيا غدًا الأحد قبل أن تقع الكارثة بمصرع "ليكين".

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:26 PM

مصرع مظلي روسي بعد اصطدامه بمظلي آخر أثناء قفزة جماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي مظلي روسي مصرعه في مدينة كولومنا بضواحي العاصمة موسكو؛ وذلك بعد اصطدامه بمظلي آخر خلال قفزة جماعية.

ووفقًا لموقع "لينتا" الروسي، فقد اصطدم "ميخائيل ليكين"، البالغ من العمر 45 عامًا، بمظلي آخر في الهواء أثناء قفزة جماعية. ولم يتمكن بعدها "ليكين" من فتح مظلته؛ ليسقط على الأرض؛ ويلقى حتفه.

وتمكن المظلي الثاني، الذي اصطدم به "ليكين" من الهبوط على مظلة احتياطية، ولم يُصب بأذى.

وكان ثمانية مظليين ومصوِّر يتدربون استعدادًا للمشاركة في بطولة روسيا غدًا الأحد قبل أن تقع الكارثة بمصرع "ليكين".

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