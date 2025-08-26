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"إثراء" ينظّم "هل أنت مستعد؟".. تجربة تعليمية جديدة تنطلق الخميس

لتمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية

ينظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) برنامج "هل أنت مستعد؟"، يوم الخميس المقبل، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية عبر التزود بأهم المهارات الحياتية، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية وذلك خلال ثلاثة أسابيع بمركز إثراء.

يبدأ البرنامج أسبوعه الأول بموضوع (الذكاء العاطفي)، حيث تخوض العائلة مغامرة "الحياة البرية في المملكة"، في صالة رحلات بمتحف "إثراء"، عندما تتسلم حقيبة مليئة بعدد من الأنشطة والألغاز لتعيش من خلالها رحلة داخل أجزاء المملكة المختلفة والمتنوعة في ثقافاتها وبيئاتها الحيوانية، ولكون التغيير سمة الحياة، فسيتمكن الطلاب من تقبّل التغيرات عبر ورشة "كل شيء جديد"، كالانتقال إلى مدرسة جديدة وبناء الصداقات مرة أخرى، وتأتي ورشة "العلاج بالفن" لتمكّن المشاركين من سلكِ طريق الاسترخاء والتواصل مع النفس.

ويتناول الأسبوع الثاني موضوع (الصحة والسلامة)؛ ليكمل خط سير البرنامج، حيث ورشة "رياضة الدماغ" التي تعلم المشاركين من خلال اللعب، المحافظة على الدماغ وتدريبه على التركيز والانتباه والهدوء النفسي، وعبر ورشة "اصنع وجبتك المدرسية" يتشارك الأطفال وأمهاتهم في صناعة الوجبة المدرسية الصحية والتعرف على أنواع الأطعمة البديلة.

ويختتم البرنامج في الأسبوع الثالث بموضوع (الذكاء المالي)، الذي يركز على ممارسة التدريب التفاعلي واكتساب مهارات التعلم بوساطة المرح، إضافةً إلى تحفيز المتدربين على التعلم الذاتي ومعرفة السبل لتحقيق هذا النوع من التعلم، وبأسلوبٍ قصصي ممتع يتعرف الأطفال عبر نشاط "حكايات في حصالتي" على المفاهيم الخاصة بالأموال والمصروفات، إضافةً إلى تعرفهم من خلال نشاط "أبطال مالي" على عملية الادخار وطرق تجميع النقاط ضمن أجواءٍ حماسية ولعب تفاعلي مسلٍّ.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يسعى من خلال ورش العمل المتنوعة بين العلوم والفنون إلى تعزيز رسالة المركز في نشر المعرفة ودعم الإبداع والمبدعين والتواصل مع أحدث ما يقدمه العالم من أساليب تعليمية حديثة، حيث تتم تهيئة فضاء تعليمي محفز يلتقي فيه المهتمون بعضهم ببعض، ويشاركون أفكارهم وتجاربهم مع أصحاب الخبرات من أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" ينظّم "هل أنت مستعد؟".. تجربة تعليمية جديدة تنطلق الخميس
سبق

ينظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) برنامج "هل أنت مستعد؟"، يوم الخميس المقبل، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية عبر التزود بأهم المهارات الحياتية، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية وذلك خلال ثلاثة أسابيع بمركز إثراء.

يبدأ البرنامج أسبوعه الأول بموضوع (الذكاء العاطفي)، حيث تخوض العائلة مغامرة "الحياة البرية في المملكة"، في صالة رحلات بمتحف "إثراء"، عندما تتسلم حقيبة مليئة بعدد من الأنشطة والألغاز لتعيش من خلالها رحلة داخل أجزاء المملكة المختلفة والمتنوعة في ثقافاتها وبيئاتها الحيوانية، ولكون التغيير سمة الحياة، فسيتمكن الطلاب من تقبّل التغيرات عبر ورشة "كل شيء جديد"، كالانتقال إلى مدرسة جديدة وبناء الصداقات مرة أخرى، وتأتي ورشة "العلاج بالفن" لتمكّن المشاركين من سلكِ طريق الاسترخاء والتواصل مع النفس.

ويتناول الأسبوع الثاني موضوع (الصحة والسلامة)؛ ليكمل خط سير البرنامج، حيث ورشة "رياضة الدماغ" التي تعلم المشاركين من خلال اللعب، المحافظة على الدماغ وتدريبه على التركيز والانتباه والهدوء النفسي، وعبر ورشة "اصنع وجبتك المدرسية" يتشارك الأطفال وأمهاتهم في صناعة الوجبة المدرسية الصحية والتعرف على أنواع الأطعمة البديلة.

ويختتم البرنامج في الأسبوع الثالث بموضوع (الذكاء المالي)، الذي يركز على ممارسة التدريب التفاعلي واكتساب مهارات التعلم بوساطة المرح، إضافةً إلى تحفيز المتدربين على التعلم الذاتي ومعرفة السبل لتحقيق هذا النوع من التعلم، وبأسلوبٍ قصصي ممتع يتعرف الأطفال عبر نشاط "حكايات في حصالتي" على المفاهيم الخاصة بالأموال والمصروفات، إضافةً إلى تعرفهم من خلال نشاط "أبطال مالي" على عملية الادخار وطرق تجميع النقاط ضمن أجواءٍ حماسية ولعب تفاعلي مسلٍّ.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يسعى من خلال ورش العمل المتنوعة بين العلوم والفنون إلى تعزيز رسالة المركز في نشر المعرفة ودعم الإبداع والمبدعين والتواصل مع أحدث ما يقدمه العالم من أساليب تعليمية حديثة، حيث تتم تهيئة فضاء تعليمي محفز يلتقي فيه المهتمون بعضهم ببعض، ويشاركون أفكارهم وتجاربهم مع أصحاب الخبرات من أنحاء العالم.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:13 AM

"إثراء" ينظّم "هل أنت مستعد؟".. تجربة تعليمية جديدة تنطلق الخميس

لتمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) برنامج "هل أنت مستعد؟"، يوم الخميس المقبل، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من التحضير للسنة الدراسية عبر التزود بأهم المهارات الحياتية، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية وذلك خلال ثلاثة أسابيع بمركز إثراء.

يبدأ البرنامج أسبوعه الأول بموضوع (الذكاء العاطفي)، حيث تخوض العائلة مغامرة "الحياة البرية في المملكة"، في صالة رحلات بمتحف "إثراء"، عندما تتسلم حقيبة مليئة بعدد من الأنشطة والألغاز لتعيش من خلالها رحلة داخل أجزاء المملكة المختلفة والمتنوعة في ثقافاتها وبيئاتها الحيوانية، ولكون التغيير سمة الحياة، فسيتمكن الطلاب من تقبّل التغيرات عبر ورشة "كل شيء جديد"، كالانتقال إلى مدرسة جديدة وبناء الصداقات مرة أخرى، وتأتي ورشة "العلاج بالفن" لتمكّن المشاركين من سلكِ طريق الاسترخاء والتواصل مع النفس.

ويتناول الأسبوع الثاني موضوع (الصحة والسلامة)؛ ليكمل خط سير البرنامج، حيث ورشة "رياضة الدماغ" التي تعلم المشاركين من خلال اللعب، المحافظة على الدماغ وتدريبه على التركيز والانتباه والهدوء النفسي، وعبر ورشة "اصنع وجبتك المدرسية" يتشارك الأطفال وأمهاتهم في صناعة الوجبة المدرسية الصحية والتعرف على أنواع الأطعمة البديلة.

ويختتم البرنامج في الأسبوع الثالث بموضوع (الذكاء المالي)، الذي يركز على ممارسة التدريب التفاعلي واكتساب مهارات التعلم بوساطة المرح، إضافةً إلى تحفيز المتدربين على التعلم الذاتي ومعرفة السبل لتحقيق هذا النوع من التعلم، وبأسلوبٍ قصصي ممتع يتعرف الأطفال عبر نشاط "حكايات في حصالتي" على المفاهيم الخاصة بالأموال والمصروفات، إضافةً إلى تعرفهم من خلال نشاط "أبطال مالي" على عملية الادخار وطرق تجميع النقاط ضمن أجواءٍ حماسية ولعب تفاعلي مسلٍّ.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يسعى من خلال ورش العمل المتنوعة بين العلوم والفنون إلى تعزيز رسالة المركز في نشر المعرفة ودعم الإبداع والمبدعين والتواصل مع أحدث ما يقدمه العالم من أساليب تعليمية حديثة، حيث تتم تهيئة فضاء تعليمي محفز يلتقي فيه المهتمون بعضهم ببعض، ويشاركون أفكارهم وتجاربهم مع أصحاب الخبرات من أنحاء العالم.

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