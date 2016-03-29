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"بياع الخبل عباته" يمنح الفرصة لصيانة أجهزة التكييف قبل "رحلة الصيف"

اتباع نصائح "كفاءة" يوفر 40%

‬انخفضت درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في المملكة بشكل عام، وهو ما يسميه الفلكيون بـ"برد العجوز"، أي برد آخر الشتاء، والمعروف عند سكان الجزيرة العربية بـ"بياع الخبل عباته"، حيث تأتي موجة البرد في نهاية موسم العقارب، بعد أن تتوسط موجة الحر في أجواء البرد، فيظن البعض أن البرد قد انصرف، وأمنوا عدم عودته، فيتخلون عن عباءاتهم، فيعاود البرد هجمته مجدّداً، ويُعتبر إشارة لانتهاء فصل الشتاء.

ولأن الفترة الماضية شهدت موجة حر ألزمت المنازل ومقارّ العمل والمركبات على تشغيل المكيفات؛ فإن الانخفاض المفاجئ هذا الأسبوع، والاستغناء إلى حد كبير عن بعض أجهزة التكييف هي فرصة لصيانة الأجهزة قبل الدخول في "رحلة الصيف".

وتسهم عملية تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية، في التقليل من استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك بحسب نصائح وتعليمات المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بياع الخبل عباته" يمنح الفرصة لصيانة أجهزة التكييف قبل "رحلة الصيف"
سبق

‬انخفضت درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في المملكة بشكل عام، وهو ما يسميه الفلكيون بـ"برد العجوز"، أي برد آخر الشتاء، والمعروف عند سكان الجزيرة العربية بـ"بياع الخبل عباته"، حيث تأتي موجة البرد في نهاية موسم العقارب، بعد أن تتوسط موجة الحر في أجواء البرد، فيظن البعض أن البرد قد انصرف، وأمنوا عدم عودته، فيتخلون عن عباءاتهم، فيعاود البرد هجمته مجدّداً، ويُعتبر إشارة لانتهاء فصل الشتاء.

ولأن الفترة الماضية شهدت موجة حر ألزمت المنازل ومقارّ العمل والمركبات على تشغيل المكيفات؛ فإن الانخفاض المفاجئ هذا الأسبوع، والاستغناء إلى حد كبير عن بعض أجهزة التكييف هي فرصة لصيانة الأجهزة قبل الدخول في "رحلة الصيف".

وتسهم عملية تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية، في التقليل من استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك بحسب نصائح وتعليمات المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
06:23 PM

"بياع الخبل عباته" يمنح الفرصة لصيانة أجهزة التكييف قبل "رحلة الصيف"

اتباع نصائح "كفاءة" يوفر 40%

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عيسى الحربي - الرياض
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2,280

‬انخفضت درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في المملكة بشكل عام، وهو ما يسميه الفلكيون بـ"برد العجوز"، أي برد آخر الشتاء، والمعروف عند سكان الجزيرة العربية بـ"بياع الخبل عباته"، حيث تأتي موجة البرد في نهاية موسم العقارب، بعد أن تتوسط موجة الحر في أجواء البرد، فيظن البعض أن البرد قد انصرف، وأمنوا عدم عودته، فيتخلون عن عباءاتهم، فيعاود البرد هجمته مجدّداً، ويُعتبر إشارة لانتهاء فصل الشتاء.

ولأن الفترة الماضية شهدت موجة حر ألزمت المنازل ومقارّ العمل والمركبات على تشغيل المكيفات؛ فإن الانخفاض المفاجئ هذا الأسبوع، والاستغناء إلى حد كبير عن بعض أجهزة التكييف هي فرصة لصيانة الأجهزة قبل الدخول في "رحلة الصيف".

وتسهم عملية تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية، في التقليل من استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك بحسب نصائح وتعليمات المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".

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