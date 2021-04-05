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شرطة تبوك تطيح بمواطنيْن سرقا هاتفاً من سيارة إسعاف

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة

ألقت الجهات الأمنية في تبوك القبض على شخصين قاما بسرقة هاتف من أحد سيارات الإسعاف، أثناء عملها في أحد الأحياء.

ووفق سناب الداخلية، تمكّنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر.

ويتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الجهات الأمنية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة تبوك تطيح بمواطنيْن سرقا هاتفاً من سيارة إسعاف
سبق

ألقت الجهات الأمنية في تبوك القبض على شخصين قاما بسرقة هاتف من أحد سيارات الإسعاف، أثناء عملها في أحد الأحياء.

ووفق سناب الداخلية، تمكّنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر.

ويتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:40 PM

شرطة تبوك تطيح بمواطنيْن سرقا هاتفاً من سيارة إسعاف

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ألقت الجهات الأمنية في تبوك القبض على شخصين قاما بسرقة هاتف من أحد سيارات الإسعاف، أثناء عملها في أحد الأحياء.

ووفق سناب الداخلية، تمكّنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر.

ويتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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