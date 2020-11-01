النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات

طالب بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتفعيل الحملات التفتيشية ورصد المخالفات

اجتمع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، في مكتبه اليوم، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية كافة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية.

الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات
سبق

اجتمع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، في مكتبه اليوم، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية كافة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
02:10 PM

"مشعل بن ماجد" يوجّه لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بجدة بمعالجة الملاحظات

طالب بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتفعيل الحملات التفتيشية ورصد المخالفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
867

اجتمع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، في مكتبه اليوم، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية كافة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,894

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة