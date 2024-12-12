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القبض على وافدَيْن لمحاولتهما رشوة موظفَيْن بأمانة عسير

لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية

أعلنت أمانة منطقة عسير قيامها بالإبلاغ عن قضية رشوة، تعرَّض لها موظفان في الأمانة من قِبل وافدَيْن من جنسية عربية.

وذكرت الأمانة أن أحد الوافدين عرض على الموظفَيْن مبلغًا ماليًّا لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الموظفَيْن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط الوافدَيْن متلبسَيْن بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي رشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما شكرت أمانة عسير الموظفَيْن نظير تعاونهما، ونزاهتهما، ودورهما الوطني في محاربة الفساد، وأثنت على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية.

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القبض على وافدَيْن لمحاولتهما رشوة موظفَيْن بأمانة عسير
سبق

أعلنت أمانة منطقة عسير قيامها بالإبلاغ عن قضية رشوة، تعرَّض لها موظفان في الأمانة من قِبل وافدَيْن من جنسية عربية.

وذكرت الأمانة أن أحد الوافدين عرض على الموظفَيْن مبلغًا ماليًّا لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الموظفَيْن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط الوافدَيْن متلبسَيْن بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي رشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما شكرت أمانة عسير الموظفَيْن نظير تعاونهما، ونزاهتهما، ودورهما الوطني في محاربة الفساد، وأثنت على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:55 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
07:46 AM

القبض على وافدَيْن لمحاولتهما رشوة موظفَيْن بأمانة عسير

لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية

A A A
رائد القرفي - عسير
19
13,122

أعلنت أمانة منطقة عسير قيامها بالإبلاغ عن قضية رشوة، تعرَّض لها موظفان في الأمانة من قِبل وافدَيْن من جنسية عربية.

وذكرت الأمانة أن أحد الوافدين عرض على الموظفَيْن مبلغًا ماليًّا لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية.

وأوضحت أنه بالتعاون مع الموظفَيْن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط الوافدَيْن متلبسَيْن بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي رشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما شكرت أمانة عسير الموظفَيْن نظير تعاونهما، ونزاهتهما، ودورهما الوطني في محاربة الفساد، وأثنت على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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