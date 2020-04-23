النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضمان الصحي": مشروع استمرارية الأعمال مكنّا من التعامل مع "أزمة كورونا" بكفاءة عالية

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أن جميع أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأرجع "المعارك" ذلك إلى استعداد المجلس بوقت مبكر، حيث عمل على تنفيذ مشروع (استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث) الذي يهدف إلى المحافظة على أداء الأعمال والاستعداد لأي ظرف طارئ مثل الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الحريق والحوادث التقنية مثل الهجمات الإلكترونية أو فقد البيانات؛ مما أسهم في تعامل المجلس بحرفية مع أزمة فيروس كورونا والقيام بمهامه المتعددة عن بعد بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن المجلس أطلق حملة "خلك بالبيت وخدماتنا بين أيديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لكل المستفيدين من (المؤمن من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف تشجيع جميع المستفيدين بالبقاء بالمنزل، وإنهاء كل خدماتهم دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس؛ مما يلبي ضرورات الراهن الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلط "المعارك" الضوء على أبرز الجهود والمبادرات القائمة لتطور آليات العمل، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ومنها مبادرة تغطية خدمة الطب الاتصالي ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، والتي تتيح تشخيص وعلاج المؤمن لهم في منازلهم من خلال التواصل عن بعد مع المستشفى، ومبادرة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص من يعاني أمراضًا مزمنة، دون الحاجة إلى زيارة المريض للعيادة إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى معاينة المريض من قِبل الطبيب المختص من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين لتمديد صلاحية إعادة صرف الدواء.

وأضاف: "كذلك أصدرنا تعميمًا عاجلاً بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا (COVID 19) معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرةً، ودون الرجوع إلى شركة التأمين، على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وبيّن المتحدث ياسر المعارك أن المجلس اعتمد إستراتيجيته 2020–2024، والمتضمنة خمسة محاور، وخمسة أهداف، و15 برنامجًا، و60 مبادرة من أهم أهدافها تحفيز التحول الرقمي في القطاع وتمكين المؤمن لهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من تطوير خدماتهم وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي.

يُشار إلى أن حديث "ياسر المعارك" جاء ضمن سلسلة جلسات "ما نوقف" المقامة عبر منصة "هايتس بوديوم"؛ للتعريف بجهود الجهات الحكومية في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمرات والجلسات وورش العمل القادمة يمكن زيارة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عبر @HeightsPodium أو زيارة الموقع الإلكتروني.

فيروس كورونا الجديد مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الضمان الصحي": مشروع استمرارية الأعمال مكنّا من التعامل مع "أزمة كورونا" بكفاءة عالية
سبق

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أن جميع أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأرجع "المعارك" ذلك إلى استعداد المجلس بوقت مبكر، حيث عمل على تنفيذ مشروع (استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث) الذي يهدف إلى المحافظة على أداء الأعمال والاستعداد لأي ظرف طارئ مثل الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الحريق والحوادث التقنية مثل الهجمات الإلكترونية أو فقد البيانات؛ مما أسهم في تعامل المجلس بحرفية مع أزمة فيروس كورونا والقيام بمهامه المتعددة عن بعد بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن المجلس أطلق حملة "خلك بالبيت وخدماتنا بين أيديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لكل المستفيدين من (المؤمن من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف تشجيع جميع المستفيدين بالبقاء بالمنزل، وإنهاء كل خدماتهم دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس؛ مما يلبي ضرورات الراهن الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلط "المعارك" الضوء على أبرز الجهود والمبادرات القائمة لتطور آليات العمل، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ومنها مبادرة تغطية خدمة الطب الاتصالي ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، والتي تتيح تشخيص وعلاج المؤمن لهم في منازلهم من خلال التواصل عن بعد مع المستشفى، ومبادرة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص من يعاني أمراضًا مزمنة، دون الحاجة إلى زيارة المريض للعيادة إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى معاينة المريض من قِبل الطبيب المختص من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين لتمديد صلاحية إعادة صرف الدواء.

وأضاف: "كذلك أصدرنا تعميمًا عاجلاً بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا (COVID 19) معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرةً، ودون الرجوع إلى شركة التأمين، على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وبيّن المتحدث ياسر المعارك أن المجلس اعتمد إستراتيجيته 2020–2024، والمتضمنة خمسة محاور، وخمسة أهداف، و15 برنامجًا، و60 مبادرة من أهم أهدافها تحفيز التحول الرقمي في القطاع وتمكين المؤمن لهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من تطوير خدماتهم وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي.

يُشار إلى أن حديث "ياسر المعارك" جاء ضمن سلسلة جلسات "ما نوقف" المقامة عبر منصة "هايتس بوديوم"؛ للتعريف بجهود الجهات الحكومية في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمرات والجلسات وورش العمل القادمة يمكن زيارة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عبر @HeightsPodium أو زيارة الموقع الإلكتروني.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:27 PM

"الضمان الصحي": مشروع استمرارية الأعمال مكنّا من التعامل مع "أزمة كورونا" بكفاءة عالية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
1,921

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أن جميع أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وأرجع "المعارك" ذلك إلى استعداد المجلس بوقت مبكر، حيث عمل على تنفيذ مشروع (استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث) الذي يهدف إلى المحافظة على أداء الأعمال والاستعداد لأي ظرف طارئ مثل الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الحريق والحوادث التقنية مثل الهجمات الإلكترونية أو فقد البيانات؛ مما أسهم في تعامل المجلس بحرفية مع أزمة فيروس كورونا والقيام بمهامه المتعددة عن بعد بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن المجلس أطلق حملة "خلك بالبيت وخدماتنا بين أيديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لكل المستفيدين من (المؤمن من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف تشجيع جميع المستفيدين بالبقاء بالمنزل، وإنهاء كل خدماتهم دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس؛ مما يلبي ضرورات الراهن الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسلط "المعارك" الضوء على أبرز الجهود والمبادرات القائمة لتطور آليات العمل، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ومنها مبادرة تغطية خدمة الطب الاتصالي ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، والتي تتيح تشخيص وعلاج المؤمن لهم في منازلهم من خلال التواصل عن بعد مع المستشفى، ومبادرة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص من يعاني أمراضًا مزمنة، دون الحاجة إلى زيارة المريض للعيادة إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى معاينة المريض من قِبل الطبيب المختص من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين لتمديد صلاحية إعادة صرف الدواء.

وأضاف: "كذلك أصدرنا تعميمًا عاجلاً بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا (COVID 19) معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرةً، ودون الرجوع إلى شركة التأمين، على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وبيّن المتحدث ياسر المعارك أن المجلس اعتمد إستراتيجيته 2020–2024، والمتضمنة خمسة محاور، وخمسة أهداف، و15 برنامجًا، و60 مبادرة من أهم أهدافها تحفيز التحول الرقمي في القطاع وتمكين المؤمن لهم من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من تطوير خدماتهم وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي.

يُشار إلى أن حديث "ياسر المعارك" جاء ضمن سلسلة جلسات "ما نوقف" المقامة عبر منصة "هايتس بوديوم"؛ للتعريف بجهود الجهات الحكومية في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمرات والجلسات وورش العمل القادمة يمكن زيارة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي عبر @HeightsPodium أو زيارة الموقع الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة