الدعفس: إلغاء الكفالة حسَّن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وخفض الشكاوى العمالية 50٪

أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن إصدار التشريعات التي عالجت هذه الأزمة

كشف سليمان الدعفس الرئيس التنفيذي للمحكمة التنفيذية العمالية بالرياض بأن الزملاء في الموارد البشرية قاموا بإطلاق مبادرة بما يخص العمالة الوافدة الأمر الذي ساهم في تحسين العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وانعكس ذلك في انخفاض الطلبات التي كانت توجه سابقاً لدى المحاكم العمالية بما يتعلق بنقل الخدمة وتأشيرة الخروج إلى ما يقارب 50٪ عما كان يقدم سابقاً.

وقال الدعفس عبر قناة العربية: قامت المملكة العربية السعودية بعديد الإجراءات والاحترازات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان نتج عنها إصدار التشريعات التي عالجت هذه الأزمة، وخصوصاً بما يتعلق بسوق العمل، وقامت المحاكم العمالية بتطبيق التشريعات على أي نزاع بين العامل وصاحب العمل لضبط العلاقة والحفاظ عليها.

