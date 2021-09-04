تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": ضباب على محافظة ينبع

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٢ صباحاً تستمر حتى الساعة ٧ صباحاً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٢ صباحاً تستمر حتى الساعة ٧ صباحاً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٢ صباحاً تستمر حتى الساعة ٧ صباحاً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ٢ صباحاً تستمر حتى الساعة ٧ صباحاً.