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كليات الأفلاج تنظم برنامج "المهارات الأساسية لسوق العمل"

لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالتخصصات المطلوبة

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، برنامجاً تدريبياً لإكساب طلابها المهارة الاحترافية، وتوضيح التخصصات المطلوبة وفق رؤية الوطن 2030.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه أستاذ إدارة الأعمال المشارك بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، محمد صالح، واستفاد منه أكثر من ثلاثين طالباً إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية الأساسية المطلوبة التي تعينهم على سرعة دخول سوق العمل بعد التخرج، وزيادة معارف الطلاب بالتخصصات المؤهلة لسوق العمل والمطلوبة في رؤية المملكة 2030.

كما يهدف البرنامج لتوعية الطلاب بأهمية الاستفادة من البرامج والفعاليات التي تقدم من وحدات الأنشطة الطلابية والخريجين؛ لرفع قدراتهم للمنافسة في سوق العمل مستقبلاً، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات وبرامج وخطط تدريبية للتأهيل الذاتي قبل تخرجهم من الجامعة والتهيئة لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بالقيم اللازمة لتحمل مسؤوليات أكبر وشغل وظائف مهنية أعلى من غيره في سوق العمل.

كما تضمنت محاور البرنامج التدريبي توضيح أنواع المهارات الأساسية وأسرار النجاح في الحصول على وظيفة وطرح قائمة بأهمّ التخصصات المطلوبة في رؤية 2030، وطرح نماذج لأنواع الوظائف المطلوبة في سوق العمل للعام 2019م، والكشف عن الجهات التي تساعد الطالب لتنمية المهارات خارج مؤسسته التعليمية، وزيادة تثقيفه بطرق وضع خطة لتنمية مهاراته المستقبلية، وكيفية اكتسابه المهارة الاحترافية.

كليات الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كليات الأفلاج تنظم برنامج "المهارات الأساسية لسوق العمل"
سبق

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، برنامجاً تدريبياً لإكساب طلابها المهارة الاحترافية، وتوضيح التخصصات المطلوبة وفق رؤية الوطن 2030.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه أستاذ إدارة الأعمال المشارك بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، محمد صالح، واستفاد منه أكثر من ثلاثين طالباً إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية الأساسية المطلوبة التي تعينهم على سرعة دخول سوق العمل بعد التخرج، وزيادة معارف الطلاب بالتخصصات المؤهلة لسوق العمل والمطلوبة في رؤية المملكة 2030.

كما يهدف البرنامج لتوعية الطلاب بأهمية الاستفادة من البرامج والفعاليات التي تقدم من وحدات الأنشطة الطلابية والخريجين؛ لرفع قدراتهم للمنافسة في سوق العمل مستقبلاً، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات وبرامج وخطط تدريبية للتأهيل الذاتي قبل تخرجهم من الجامعة والتهيئة لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بالقيم اللازمة لتحمل مسؤوليات أكبر وشغل وظائف مهنية أعلى من غيره في سوق العمل.

كما تضمنت محاور البرنامج التدريبي توضيح أنواع المهارات الأساسية وأسرار النجاح في الحصول على وظيفة وطرح قائمة بأهمّ التخصصات المطلوبة في رؤية 2030، وطرح نماذج لأنواع الوظائف المطلوبة في سوق العمل للعام 2019م، والكشف عن الجهات التي تساعد الطالب لتنمية المهارات خارج مؤسسته التعليمية، وزيادة تثقيفه بطرق وضع خطة لتنمية مهاراته المستقبلية، وكيفية اكتسابه المهارة الاحترافية.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:02 PM

كليات الأفلاج تنظم برنامج "المهارات الأساسية لسوق العمل"

لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالتخصصات المطلوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، برنامجاً تدريبياً لإكساب طلابها المهارة الاحترافية، وتوضيح التخصصات المطلوبة وفق رؤية الوطن 2030.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه أستاذ إدارة الأعمال المشارك بكليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، محمد صالح، واستفاد منه أكثر من ثلاثين طالباً إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية الأساسية المطلوبة التي تعينهم على سرعة دخول سوق العمل بعد التخرج، وزيادة معارف الطلاب بالتخصصات المؤهلة لسوق العمل والمطلوبة في رؤية المملكة 2030.

كما يهدف البرنامج لتوعية الطلاب بأهمية الاستفادة من البرامج والفعاليات التي تقدم من وحدات الأنشطة الطلابية والخريجين؛ لرفع قدراتهم للمنافسة في سوق العمل مستقبلاً، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات وبرامج وخطط تدريبية للتأهيل الذاتي قبل تخرجهم من الجامعة والتهيئة لدخول سوق العمل، وتوعيتهم بالقيم اللازمة لتحمل مسؤوليات أكبر وشغل وظائف مهنية أعلى من غيره في سوق العمل.

كما تضمنت محاور البرنامج التدريبي توضيح أنواع المهارات الأساسية وأسرار النجاح في الحصول على وظيفة وطرح قائمة بأهمّ التخصصات المطلوبة في رؤية 2030، وطرح نماذج لأنواع الوظائف المطلوبة في سوق العمل للعام 2019م، والكشف عن الجهات التي تساعد الطالب لتنمية المهارات خارج مؤسسته التعليمية، وزيادة تثقيفه بطرق وضع خطة لتنمية مهاراته المستقبلية، وكيفية اكتسابه المهارة الاحترافية.

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