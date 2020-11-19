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مساعد وكيل الرئيس العام للمسجد النبوي: السعودية في عهد الملك سلمان رائدة وحازمة

أشاد بما يحظى به الحرمان الشريفان من مزيد الرعاية والعناية

قال الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي للمسجد النبوي جمعان بن عبد الله العسيري: إن المملكة شهدت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة.

وثمن حرص الملك سلمان على أن تواصل بلادنا تقدمها وازدهارها في جميع المجالات بأمن وأمان وراحة واستقرار.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" أوضح فيه أن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، تحمل في طياتها العديد من القفزات والإسهامات التي جاءت بتميز وإبداع في ظل إدارة رائدة وحازمة.

وقال إن بلادنا ولله الحمد، تقود دول العشرين ملهمة للعالم أجمع برؤيتها وإمكانياتها العالية.

وأضاف: تميزت القيادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في إدارة أزمة جائحة كورونا وما تسببت به من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة على صحة كل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية بلا استثناء؛ حيث وفرت لهم العناية الكاملة ووضعتهم نصب عينيها.

وتابع: "كما شهدت المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.

وأشاد "العسيري" بما حظي به الحرمان الشريفان من مزيد الرعاية والعناية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وحرص كل الحرص على متابعة كل ما يتعلق بهما.

ودعا الشيخ جمعان العسيري، الله، أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويصرف عنها وباء كورونا وعن جميع بلاد الدنيا.

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مساعد وكيل الرئيس العام للمسجد النبوي: السعودية في عهد الملك سلمان رائدة وحازمة
سبق

قال الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي للمسجد النبوي جمعان بن عبد الله العسيري: إن المملكة شهدت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة.

وثمن حرص الملك سلمان على أن تواصل بلادنا تقدمها وازدهارها في جميع المجالات بأمن وأمان وراحة واستقرار.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" أوضح فيه أن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، تحمل في طياتها العديد من القفزات والإسهامات التي جاءت بتميز وإبداع في ظل إدارة رائدة وحازمة.

وقال إن بلادنا ولله الحمد، تقود دول العشرين ملهمة للعالم أجمع برؤيتها وإمكانياتها العالية.

وأضاف: تميزت القيادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في إدارة أزمة جائحة كورونا وما تسببت به من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة على صحة كل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية بلا استثناء؛ حيث وفرت لهم العناية الكاملة ووضعتهم نصب عينيها.

وتابع: "كما شهدت المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.

وأشاد "العسيري" بما حظي به الحرمان الشريفان من مزيد الرعاية والعناية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وحرص كل الحرص على متابعة كل ما يتعلق بهما.

ودعا الشيخ جمعان العسيري، الله، أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويصرف عنها وباء كورونا وعن جميع بلاد الدنيا.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:39 PM

مساعد وكيل الرئيس العام للمسجد النبوي: السعودية في عهد الملك سلمان رائدة وحازمة

أشاد بما يحظى به الحرمان الشريفان من مزيد الرعاية والعناية

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عبدالله العنزي - الرياض
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قال الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي للمسجد النبوي جمعان بن عبد الله العسيري: إن المملكة شهدت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة.

وثمن حرص الملك سلمان على أن تواصل بلادنا تقدمها وازدهارها في جميع المجالات بأمن وأمان وراحة واستقرار.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" أوضح فيه أن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، تحمل في طياتها العديد من القفزات والإسهامات التي جاءت بتميز وإبداع في ظل إدارة رائدة وحازمة.

وقال إن بلادنا ولله الحمد، تقود دول العشرين ملهمة للعالم أجمع برؤيتها وإمكانياتها العالية.

وأضاف: تميزت القيادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في إدارة أزمة جائحة كورونا وما تسببت به من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية، منوهًا بحرص القيادة الرشيدة على صحة كل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية بلا استثناء؛ حيث وفرت لهم العناية الكاملة ووضعتهم نصب عينيها.

وتابع: "كما شهدت المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.

وأشاد "العسيري" بما حظي به الحرمان الشريفان من مزيد الرعاية والعناية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وحرص كل الحرص على متابعة كل ما يتعلق بهما.

ودعا الشيخ جمعان العسيري، الله، أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويصرف عنها وباء كورونا وعن جميع بلاد الدنيا.

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