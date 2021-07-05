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7 خطوات لإصدار رخصة البناء لمبنى سكني.. تعرف عليها

حددتها "البلديات" بعد التحديث الأخير المُفعَّل في 1 يوليو الجاري

يتوجب عند إصدار رخصة البناء السكني اتباع خطوات حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد التحديث الأخير الذي بدأ تفعيله في 1 يوليو الجاري، ومنها وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية والتعاقد مع مقاول بناء بشرط أن يكون مصنّفًا.

وتضمنت الخطوات السبع؛ ضرورة امتلاك صك محدث من وزارة العدل أو عقد سكني، ثم إصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًا، يتبعها التعاقد مع مكتب هندسي مصمم "مصنف"، ثم التعاقد مع مكتب هندسي مشرف "مصنف" ثم التعاقد مع مقاول بناء "مصنف".

إلى جانب إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من خلال مقاول البناء عبر شركة التأمين، وإصدار الرخصة من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي.

وعن الخطوات ما قبل إصدار الرخصة؛ يجب اختيار خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي، واختيار خدمة إصدار رخصة بناء وإدخال رقم وثيقة التأمين، وإرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المصمم لإجراءات إصدار الرخص، بعد سداد الرسوم يتم إصدار رخصة بناء.

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7 خطوات لإصدار رخصة البناء لمبنى سكني.. تعرف عليها
سبق

يتوجب عند إصدار رخصة البناء السكني اتباع خطوات حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد التحديث الأخير الذي بدأ تفعيله في 1 يوليو الجاري، ومنها وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية والتعاقد مع مقاول بناء بشرط أن يكون مصنّفًا.

وتضمنت الخطوات السبع؛ ضرورة امتلاك صك محدث من وزارة العدل أو عقد سكني، ثم إصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًا، يتبعها التعاقد مع مكتب هندسي مصمم "مصنف"، ثم التعاقد مع مكتب هندسي مشرف "مصنف" ثم التعاقد مع مقاول بناء "مصنف".

إلى جانب إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من خلال مقاول البناء عبر شركة التأمين، وإصدار الرخصة من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي.

وعن الخطوات ما قبل إصدار الرخصة؛ يجب اختيار خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي، واختيار خدمة إصدار رخصة بناء وإدخال رقم وثيقة التأمين، وإرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المصمم لإجراءات إصدار الرخص، بعد سداد الرسوم يتم إصدار رخصة بناء.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:34 AM

7 خطوات لإصدار رخصة البناء لمبنى سكني.. تعرف عليها

حددتها "البلديات" بعد التحديث الأخير المُفعَّل في 1 يوليو الجاري

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
16
23,261

يتوجب عند إصدار رخصة البناء السكني اتباع خطوات حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد التحديث الأخير الذي بدأ تفعيله في 1 يوليو الجاري، ومنها وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية والتعاقد مع مقاول بناء بشرط أن يكون مصنّفًا.

وتضمنت الخطوات السبع؛ ضرورة امتلاك صك محدث من وزارة العدل أو عقد سكني، ثم إصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًا، يتبعها التعاقد مع مكتب هندسي مصمم "مصنف"، ثم التعاقد مع مكتب هندسي مشرف "مصنف" ثم التعاقد مع مقاول بناء "مصنف".

إلى جانب إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من خلال مقاول البناء عبر شركة التأمين، وإصدار الرخصة من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي.

وعن الخطوات ما قبل إصدار الرخصة؛ يجب اختيار خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي، واختيار خدمة إصدار رخصة بناء وإدخال رقم وثيقة التأمين، وإرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المصمم لإجراءات إصدار الرخص، بعد سداد الرسوم يتم إصدار رخصة بناء.

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