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فخر واعتزاز.. أمير تبوك يشيد بأول سعودية تترأس اجتماعات أمناء المناطق

قال: تبوؤ للمناصب ومشاركة بفاعلية في عملية البناء والتنمية بهذا العهد الزاهر

أشاد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدور المرأة السعودية التي أصبحت واجهة مشرّفة لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن، معرباً عن فخره واعتزازه وسعادته بما شاهده أثناء انعقاد اجتماع أمناء مجالس المناطق الذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، وهو يرى أول امرأة سعودية على مستوى مناطق المملكة تعمل أمينة لمجلس منطقة تبوك، وتترأس اجتماعات أمناء مجالس المناطق.

ونوّه الأمير بجهود الدكتورة خلود الخميس؛ في هذا الشأن، وقال: هذا يعد فخراً واعتزاز للقيادة الرشيدة وكافة أفراد الشعب السعودي، وهم يشاهدون المرأة السعودية تتبوأ المناصب القيادية وتشارك بفاعلية في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير الأسبوعي، مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرّق أمير تبوك، في حديثه للمواطنين خلال اللقاء، إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر اللقاء أمناء مجالس المناطق بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فخر واعتزاز.. أمير تبوك يشيد بأول سعودية تترأس اجتماعات أمناء المناطق
سبق

أشاد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدور المرأة السعودية التي أصبحت واجهة مشرّفة لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن، معرباً عن فخره واعتزازه وسعادته بما شاهده أثناء انعقاد اجتماع أمناء مجالس المناطق الذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، وهو يرى أول امرأة سعودية على مستوى مناطق المملكة تعمل أمينة لمجلس منطقة تبوك، وتترأس اجتماعات أمناء مجالس المناطق.

ونوّه الأمير بجهود الدكتورة خلود الخميس؛ في هذا الشأن، وقال: هذا يعد فخراً واعتزاز للقيادة الرشيدة وكافة أفراد الشعب السعودي، وهم يشاهدون المرأة السعودية تتبوأ المناصب القيادية وتشارك بفاعلية في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير الأسبوعي، مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرّق أمير تبوك، في حديثه للمواطنين خلال اللقاء، إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر اللقاء أمناء مجالس المناطق بالمملكة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:11 AM

فخر واعتزاز.. أمير تبوك يشيد بأول سعودية تترأس اجتماعات أمناء المناطق

قال: تبوؤ للمناصب ومشاركة بفاعلية في عملية البناء والتنمية بهذا العهد الزاهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أشاد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدور المرأة السعودية التي أصبحت واجهة مشرّفة لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن، معرباً عن فخره واعتزازه وسعادته بما شاهده أثناء انعقاد اجتماع أمناء مجالس المناطق الذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، وهو يرى أول امرأة سعودية على مستوى مناطق المملكة تعمل أمينة لمجلس منطقة تبوك، وتترأس اجتماعات أمناء مجالس المناطق.

ونوّه الأمير بجهود الدكتورة خلود الخميس؛ في هذا الشأن، وقال: هذا يعد فخراً واعتزاز للقيادة الرشيدة وكافة أفراد الشعب السعودي، وهم يشاهدون المرأة السعودية تتبوأ المناصب القيادية وتشارك بفاعلية في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير الأسبوعي، مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتطرّق أمير تبوك، في حديثه للمواطنين خلال اللقاء، إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير؛ حيث حضر اللقاء أمناء مجالس المناطق بالمملكة.

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