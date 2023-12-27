النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزالان يضربان جزيرة كريت ومنطقة إيلاسونا في وسط اليونان

أحدهما بقوة 5.8 ريختر وتسبب في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين

ضرب زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة كريت اليونانية، حيث أفاد مرصد أثينا الوطني لديناميكية الأرض، الأحد، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه في البحر على مسافة 45 كيلومتراً جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت، في لم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

وفي غضون ذلك، وقع زلزال بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر ضرب إيلاسونا في وسط اليونان، وتسبب في مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، وألحق أضراراً بمئات المباني في جزيرة كريت.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالاً وخط طول 00ر27 درجة شرقاً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزالان يضربان جزيرة كريت ومنطقة إيلاسونا في وسط اليونان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة كريت اليونانية، حيث أفاد مرصد أثينا الوطني لديناميكية الأرض، الأحد، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه في البحر على مسافة 45 كيلومتراً جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت، في لم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

وفي غضون ذلك، وقع زلزال بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر ضرب إيلاسونا في وسط اليونان، وتسبب في مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، وألحق أضراراً بمئات المباني في جزيرة كريت.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالاً وخط طول 00ر27 درجة شرقاً.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:00 AM

زلزالان يضربان جزيرة كريت ومنطقة إيلاسونا في وسط اليونان

أحدهما بقوة 5.8 ريختر وتسبب في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
132

ضرب زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة كريت اليونانية، حيث أفاد مرصد أثينا الوطني لديناميكية الأرض، الأحد، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه في البحر على مسافة 45 كيلومتراً جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت، في لم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

وفي غضون ذلك، وقع زلزال بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر ضرب إيلاسونا في وسط اليونان، وتسبب في مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، وألحق أضراراً بمئات المباني في جزيرة كريت.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالاً وخط طول 00ر27 درجة شرقاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة