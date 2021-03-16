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جازان.. القبض على 11 مواطناً إثر مشاجرة جماعية وتعرض شخصين منهم للدهس

ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وعددهم 11 مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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جازان.. القبض على 11 مواطناً إثر مشاجرة جماعية وتعرض شخصين منهم للدهس
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وعددهم 11 مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:37 PM

جازان.. القبض على 11 مواطناً إثر مشاجرة جماعية وتعرض شخصين منهم للدهس

ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,621

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وعددهم 11 مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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