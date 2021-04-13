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حائل.. حملة لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر التجاري

شملت توزيع منشورات وملصقات تعريفية بـ 5 لغات

بدأت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة حائل، حملة ميدانية، تهدف لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة أخيرًا وتنتهي بتاريخ 23-8-2021.

واشتملت الحملة على توزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المنشآت التجارية.

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حائل.. حملة لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر التجاري
سبق

بدأت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة حائل، حملة ميدانية، تهدف لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة أخيرًا وتنتهي بتاريخ 23-8-2021.

واشتملت الحملة على توزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المنشآت التجارية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:26 PM

حائل.. حملة لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر التجاري

شملت توزيع منشورات وملصقات تعريفية بـ 5 لغات

A A A
خالد السليمي - حائل
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449

بدأت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة حائل، حملة ميدانية، تهدف لتوعية العمالة بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة أخيرًا وتنتهي بتاريخ 23-8-2021.

واشتملت الحملة على توزيع منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بأكثر من خمس لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة وتوضع على مداخل المنشآت التجارية.

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