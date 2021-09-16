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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:59 AM

"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).

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