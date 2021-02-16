النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس قفزت 1.1 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تسبّبت الموجة الباردة في الولايات المتحدة في إغلاق منصات التنقيب عن الخام في تكساس (أكبر ولاية منتجة للخام).

وقال رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" "ستيفن إينيس": "إن تعطل الإمدادات المفاجئ في الولايات المتحدة وفّر فرصة قصيرة الأجل لتعافي الأسعار، والتي من المحتمل أن تدفع سعر الخام نحو مستوى كانت الأسواق ستتجه إليه في النهاية، لكن أسرع قليلاً من المتوقع"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تكساس مسؤولة عن إنتاج 4.6 مليون برميل يومياً من النفط، كما يوجد لديها 31 منصة للتنقيب عن الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2 %، إلى 63.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.1 % إلى 60.11 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تسبّبت الموجة الباردة في الولايات المتحدة في إغلاق منصات التنقيب عن الخام في تكساس (أكبر ولاية منتجة للخام).

وقال رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" "ستيفن إينيس": "إن تعطل الإمدادات المفاجئ في الولايات المتحدة وفّر فرصة قصيرة الأجل لتعافي الأسعار، والتي من المحتمل أن تدفع سعر الخام نحو مستوى كانت الأسواق ستتجه إليه في النهاية، لكن أسرع قليلاً من المتوقع"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تكساس مسؤولة عن إنتاج 4.6 مليون برميل يومياً من النفط، كما يوجد لديها 31 منصة للتنقيب عن الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2 %، إلى 63.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.1 % إلى 60.11 دولار للبرميل.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:52 AM

خام برنت يرتفع مجدداً ويصل إلى 63.44 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس قفزت 1.1 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
159

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تسبّبت الموجة الباردة في الولايات المتحدة في إغلاق منصات التنقيب عن الخام في تكساس (أكبر ولاية منتجة للخام).

وقال رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" "ستيفن إينيس": "إن تعطل الإمدادات المفاجئ في الولايات المتحدة وفّر فرصة قصيرة الأجل لتعافي الأسعار، والتي من المحتمل أن تدفع سعر الخام نحو مستوى كانت الأسواق ستتجه إليه في النهاية، لكن أسرع قليلاً من المتوقع"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن تكساس مسؤولة عن إنتاج 4.6 مليون برميل يومياً من النفط، كما يوجد لديها 31 منصة للتنقيب عن الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2 %، إلى 63.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 1.1 % إلى 60.11 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,119
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,837
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,501

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة