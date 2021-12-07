النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية" تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة

جدَّدت تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة في جمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخارجية" تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة
سبق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة في جمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:59 PM

"الخارجية" تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة

جدَّدت تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
447

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة في جمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة