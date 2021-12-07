"الخارجية" تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة

جدَّدت تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية مستشفى بالبصرة في جمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.