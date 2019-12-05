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"الرياض" تحتضن مهرجانًا للموسيقى سيكون الأكبر في الشرق الأوسط

خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر وفي احتفالية تتسع لـ 70 ألف شخص

تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجانًا للموسيقى MDL Beast، والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضًا عالميًا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وقال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، قال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان: MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، وإستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وأضاف:"نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".

MDL Beast موسم الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرياض" تحتضن مهرجانًا للموسيقى سيكون الأكبر في الشرق الأوسط
سبق

تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجانًا للموسيقى MDL Beast، والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضًا عالميًا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وقال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، قال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان: MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، وإستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وأضاف:"نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:33 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:57 PM

"الرياض" تحتضن مهرجانًا للموسيقى سيكون الأكبر في الشرق الأوسط

خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر وفي احتفالية تتسع لـ 70 ألف شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجانًا للموسيقى MDL Beast، والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص، حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضًا عالميًا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، حيث سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وقال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، قال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان: MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، وإستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وأضاف:"نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".

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