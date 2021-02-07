"نريد الديمقراطية".. عشرات الآلاف يحتشدون في أنحاء ميانمار للتنديد بالانقلاب

العسكر يعيدون خدمة الإنترنت تحت ضغط المظاهرات

احتشد عشرات الآلاف في أنحاء ميانمار، اليوم (الأحد)؛ للتنديد بالانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، في أكبر احتجاجات منذ ثورة الزعفران في عام 2007، التي ساعدت على إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وفي اليوم الثاني من الاحتجاجات الواسعة النطاق، ارتدت الحشود في أكبر مدينة، يانغون، قمصانًا حمراء وأعلامًا حمراء وبالونات حمراء، لون حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في "سو تشي"، وفقاً لـ"رويترز".

وهتف المتظاهرون: "لا نريد دكتاتورية عسكرية، نريد الديمقراطية".

وأنهى المجلس العسكري، بعد ظهر اليوم حصارًا استمر لمدة يوم واحد على الإنترنت، مما زاد من تأجيج الغضب منذ الانقلاب، الذي وقع الاثنين الماضي، الذي أوقف التحول المضطرب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى الديمقراطية وأثار غضبًا دوليًا.

وتجمعت حشود ضخمة من جميع أنحاء يانغون في البلدات، وملأت الشوارع أثناء توجهها نحو معبد سولي في قلب المدينة، وهو أيضًا نقطة تجمع خلال احتجاجات عام 2007، التي قادها الراهب البوذي وغيرها في عام 1988.