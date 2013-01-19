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خبير طقس يصف توقع الأرصاد بالتهويل والإشاعة ويطالب بالتحقيق بالأمر

تحدى بعد توقع الدرجة الصفرية للرياض.. واستعرض الدرجات المرصودة

عبد الله التويجري- سبق: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد مساء أمس عبر تغريدة عبر حسابها توقعها لموجة باردة صفرية وما دونها لليوم الجمعة في بعض مناطق المملكة، لتحمل التغريدة في مفهومها تحذيراً للمناطق المعنية، ويطير بها المغردون وتطبيقات التراسل كنتيجة طبيعية لكل من يأنف البرد أو يتضرر منه خشية الوقوع في المحظور.

وجاءت تغريدة الأرصاد بالنص التالي: "موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة إلى 3 درجات تحت الصفر في كل من منطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والجوف وقد تصل إلى درجتين تحت الصفر في منطقة الرياض ومحافظتي القيصومة وحفر الباطن والصفر المئوية في القصيم".

وفي هذا السياق استنكر المهتم بشؤون الطقس والراصد وليد الحقيل التغريدة بعد بضع ساعات من نشرها، وتحدى عبر حسابه في تويتر أن يلامس الصفر منطقة الرياض، بل إنه وصف توقع الأرصاد بـ "التهويل والإشاعة" مطالباً بالتحقيق في الأمر.

وعاد الحقيل مجدداً ليرصد درجات الحرارة بعد فجر الجمعة في مناطق متفرقة من الرياض، ليؤكد أن أقل الدرجات المسجلة كانت شمال الدوادمي وشقراء وأشيقر بـ4 درجات مئوية، مستنكراً أن يكون الفارق بين التوقع والواقع 6 درجات.

ثم ختم تغريدته بسؤال وجهه إلى رئيس هيئة الأرصاد "خليل الثقفي" قائلًا: نرغب في معرفة كيف توقعت الأرصاد بما تملك من إمكانات أن منطقة الرياض ستصل 2 تحت الصفر؟!.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير طقس يصف توقع الأرصاد بالتهويل والإشاعة ويطالب بالتحقيق بالأمر
سبق

عبد الله التويجري- سبق: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد مساء أمس عبر تغريدة عبر حسابها توقعها لموجة باردة صفرية وما دونها لليوم الجمعة في بعض مناطق المملكة، لتحمل التغريدة في مفهومها تحذيراً للمناطق المعنية، ويطير بها المغردون وتطبيقات التراسل كنتيجة طبيعية لكل من يأنف البرد أو يتضرر منه خشية الوقوع في المحظور.

وجاءت تغريدة الأرصاد بالنص التالي: "موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة إلى 3 درجات تحت الصفر في كل من منطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والجوف وقد تصل إلى درجتين تحت الصفر في منطقة الرياض ومحافظتي القيصومة وحفر الباطن والصفر المئوية في القصيم".

وفي هذا السياق استنكر المهتم بشؤون الطقس والراصد وليد الحقيل التغريدة بعد بضع ساعات من نشرها، وتحدى عبر حسابه في تويتر أن يلامس الصفر منطقة الرياض، بل إنه وصف توقع الأرصاد بـ "التهويل والإشاعة" مطالباً بالتحقيق في الأمر.

وعاد الحقيل مجدداً ليرصد درجات الحرارة بعد فجر الجمعة في مناطق متفرقة من الرياض، ليؤكد أن أقل الدرجات المسجلة كانت شمال الدوادمي وشقراء وأشيقر بـ4 درجات مئوية، مستنكراً أن يكون الفارق بين التوقع والواقع 6 درجات.

ثم ختم تغريدته بسؤال وجهه إلى رئيس هيئة الأرصاد "خليل الثقفي" قائلًا: نرغب في معرفة كيف توقعت الأرصاد بما تملك من إمكانات أن منطقة الرياض ستصل 2 تحت الصفر؟!.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
08:45 PM

خبير طقس يصف توقع الأرصاد بالتهويل والإشاعة ويطالب بالتحقيق بالأمر

تحدى بعد توقع الدرجة الصفرية للرياض.. واستعرض الدرجات المرصودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,765

عبد الله التويجري- سبق: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد مساء أمس عبر تغريدة عبر حسابها توقعها لموجة باردة صفرية وما دونها لليوم الجمعة في بعض مناطق المملكة، لتحمل التغريدة في مفهومها تحذيراً للمناطق المعنية، ويطير بها المغردون وتطبيقات التراسل كنتيجة طبيعية لكل من يأنف البرد أو يتضرر منه خشية الوقوع في المحظور.

وجاءت تغريدة الأرصاد بالنص التالي: "موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الجمعة إلى 3 درجات تحت الصفر في كل من منطقة الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والجوف وقد تصل إلى درجتين تحت الصفر في منطقة الرياض ومحافظتي القيصومة وحفر الباطن والصفر المئوية في القصيم".

وفي هذا السياق استنكر المهتم بشؤون الطقس والراصد وليد الحقيل التغريدة بعد بضع ساعات من نشرها، وتحدى عبر حسابه في تويتر أن يلامس الصفر منطقة الرياض، بل إنه وصف توقع الأرصاد بـ "التهويل والإشاعة" مطالباً بالتحقيق في الأمر.

وعاد الحقيل مجدداً ليرصد درجات الحرارة بعد فجر الجمعة في مناطق متفرقة من الرياض، ليؤكد أن أقل الدرجات المسجلة كانت شمال الدوادمي وشقراء وأشيقر بـ4 درجات مئوية، مستنكراً أن يكون الفارق بين التوقع والواقع 6 درجات.

ثم ختم تغريدته بسؤال وجهه إلى رئيس هيئة الأرصاد "خليل الثقفي" قائلًا: نرغب في معرفة كيف توقعت الأرصاد بما تملك من إمكانات أن منطقة الرياض ستصل 2 تحت الصفر؟!.

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