جامعة شقراء تثري المجتمع بـ51 دورة متخصصة.. "تدريب مجاني وحضور عن بُعد"

شملت الصحة والتربية والأسرة والتقنية وريادة الأعمال وإدارة الوقت والبحوث والترجمة

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كليات وعمادات الجامعة، عزمها على تقديم ٥١ دورة تدريبية مجانية، وذلك خلال شهر رجب القادم، مشيرة إلى أن تلك الدورات سينفّذها عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، ومؤكدة أنها ستنفَّذ عن بُعد، وستمنح المستفيدين منها شهادات حضور معتمدة من الجامعة.

وتفصيلاً، أعلنت جامعة شقراء تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة لأفراد المجتمع كافة من منطلق حرصها الدائم على السعي الحثيث للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، استغلالاً منها للوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

وبيّنت الجامعة أنها حرصت على أن تكون تلك الدورات تخصصية ومتنوعة؛ إذ شملت دورات في برامج ريادة الأعمال والمحاسبة، ودورات في برامج الأسرة، ودورات في برامج التربية، ودورات في البحوث العلمية، ودورات في البرامج الصحية، ودورات في برامج اللغة الإنجليزية والترجمة، ودورات في التقنية والحاسب الآلي، ودورات في برامج الذكاء والقيادة وإدارة الوقت.

ولفتت الجامعة إلى أن الدورات ستكون على النحو الآتي:

أولاً: دورات مبادرة ريادة، وهي: دورة دراسة جدوى المشاريع، ودورة إدارة الأداء، ودورة كيف تولد أفكارًا ريادية، ودورة كيف تصبح رائد أعمال، ودورة المحاسبة لغير المحاسبين.

ثانيًا: دورات مبادرة ماهرة "برنامج التربية الناجحة"، وهي: دورة التنشئة الوالدية للأبناء، ودورة أثر المتغيرات المعاصرة في أحكام الحضانة، ودورة بناء شخصية الطفل، ودورة التنمر وآثاره الجسدية والنفسية وطرق علاجه، ودورة خصائص نمو حديثي الولادة وكيفية التعامل، ودورة مهارات التعامل الإيجابي مع الأطفال، ودورة اضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، ودورة علمني ولا تطعمني، ودورة رسوم الأطفال ودلالاتها النفسية والتربوية.

ثالثًا: دورات مبادرة باحث، وهي: دورة مهارة الكتابة العلمية، ودورة أخلاقيات البحث العلمي.

رابعًا: دورات مبادرة محترف، وهي: دورة منهجية كايزن اليابانية، ودورة الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية، ودورة إدارة التغيير الذاتي، ودورة تطوير الذات وتحقيق النجاح، ودورة تطبيقات الحاسب في الأعمال المكتبية، ودورة حوكمة الجامعات، ودورة العرض والإلقاء المتقدم، ودورة الخطوات العملية للتفكير الناقد، ودورة أسس التعليم المؤثر، ودورة مهارات التعامل مع ضغوط العمل، ودورة إدارة الأعمال المكتبية، ودورة تنظيم الاجتماعات، ودورة المهارات المتقدمة في كتابة التقارير.

خامسًا: دورات مبادرة ترجمان، وهي: دورة كتابة البريد الإلكتروني والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، ودورة المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية.

سادسًا: دورات مبادرة مجتمع صحي، وهي: دورة طرق انتقال الفيروسات والوقاية منها، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة الوقاية من سرطان الرئة، ودورة السلامة في بيئة العمل، ودورة العناية الصحية بالأم الحامل.

سابعًا: دورات مبادرة ماهرة - برامج أسرة آمنة، وهي: دورة الذكاء الوجداني، ودورة حياة أسرية آمنة، ودورة التقنيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورة الشباب آمال وتحديات، ودورة القيادة الأسرية، ودورة إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط والأزمات، ودورة كيف تحقق الاستقرار لحياتك الزوجية، ودورة ميزانية الأسرة، ودورة الجودة الشخصية، ودورة الحقوق والواجبات بين الزوجين، ودورة الزواج الآمن.