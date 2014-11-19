سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.
بريطانيا تسجل 46,807 إصابات جديدة بكورونا و199 وفاة
إجمالي الإصابات 9,721,916 حالة والوفيات 143,559 شخصًا
سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.
سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 46,807 إصابات جديدة بكورونا و199 وفاة
إجمالي الإصابات 9,721,916 حالة والوفيات 143,559 شخصًا
سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.