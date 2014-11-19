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بريطانيا تسجل 46,807 إصابات جديدة بكورونا و199 وفاة

إجمالي الإصابات 9,721,916 حالة والوفيات 143,559 شخصًا

سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.

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بريطانيا تسجل 46,807 إصابات جديدة بكورونا و199 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
12:37 AM

بريطانيا تسجل 46,807 إصابات جديدة بكورونا و199 وفاة

إجمالي الإصابات 9,721,916 حالة والوفيات 143,559 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بريطانيا 46,807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و199 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,721,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,559.

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