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الوزير المغير ماجد الحقيل يؤكد نجاح العمل عن بعد في منظومة الإسكان

خدمة 185 ألف أسرة خلال مارس لمواجهة أزمة كورونا

أكد ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مواصلة تسليم الوحدات ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ موجهًا الشكر لكل العاملين في منظومة الإسكان، مثمنًا جهودهم في ظل الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد مع أزمة كورونا، وذكر أن ذلك كان دافعًا لهم لمضاعفة الجهد في العمل عن بعد.

وأوضح معاليه في التغريدة، أن 19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم، وخدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية للوزارة خلال شهر مارس الماضي، حسبما أعلن الحقيل.

يُذكر أن الحقيل قد وجّه منذ بداية الأزمة، منظومة الإسكان بتفعيل العمل عن بعد، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر تطبيق "سكني"، مع الحرص دائمًا على تطوير الخدمات الرقمية؛ لتسهيل وتسريع استفادة المواطنين في جميع المناطق؛ بحيث يمكن لجميع المستفيدين إنهاء كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

ونجح الحقيل في عام التحول الوطني 2020، في مواصلة تحقيق إنجازات مشهودة، وبالأرقام في ملف الإسكان؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة في تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة؛ حيث تم خدمة أكثر من 69 ألف أسرة بمختلف حلول وخيارات برنامج "سكني" المتنوعة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بينها أكثر من 23 ألف أسرة سكنت منازلها. فيما شهد عام 2019 استفادة 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

وزارة الإسكان وزير الإسكان ماجد الحقيل برنامج الإسكان التنموي العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوزير المغير ماجد الحقيل يؤكد نجاح العمل عن بعد في منظومة الإسكان
سبق

أكد ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مواصلة تسليم الوحدات ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ موجهًا الشكر لكل العاملين في منظومة الإسكان، مثمنًا جهودهم في ظل الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد مع أزمة كورونا، وذكر أن ذلك كان دافعًا لهم لمضاعفة الجهد في العمل عن بعد.

وأوضح معاليه في التغريدة، أن 19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم، وخدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية للوزارة خلال شهر مارس الماضي، حسبما أعلن الحقيل.

يُذكر أن الحقيل قد وجّه منذ بداية الأزمة، منظومة الإسكان بتفعيل العمل عن بعد، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر تطبيق "سكني"، مع الحرص دائمًا على تطوير الخدمات الرقمية؛ لتسهيل وتسريع استفادة المواطنين في جميع المناطق؛ بحيث يمكن لجميع المستفيدين إنهاء كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

ونجح الحقيل في عام التحول الوطني 2020، في مواصلة تحقيق إنجازات مشهودة، وبالأرقام في ملف الإسكان؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة في تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة؛ حيث تم خدمة أكثر من 69 ألف أسرة بمختلف حلول وخيارات برنامج "سكني" المتنوعة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بينها أكثر من 23 ألف أسرة سكنت منازلها. فيما شهد عام 2019 استفادة 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:37 PM

الوزير المغير ماجد الحقيل يؤكد نجاح العمل عن بعد في منظومة الإسكان

خدمة 185 ألف أسرة خلال مارس لمواجهة أزمة كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مواصلة تسليم الوحدات ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ موجهًا الشكر لكل العاملين في منظومة الإسكان، مثمنًا جهودهم في ظل الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد مع أزمة كورونا، وذكر أن ذلك كان دافعًا لهم لمضاعفة الجهد في العمل عن بعد.

وأوضح معاليه في التغريدة، أن 19 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم، وخدمة 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية للوزارة خلال شهر مارس الماضي، حسبما أعلن الحقيل.

يُذكر أن الحقيل قد وجّه منذ بداية الأزمة، منظومة الإسكان بتفعيل العمل عن بعد، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر تطبيق "سكني"، مع الحرص دائمًا على تطوير الخدمات الرقمية؛ لتسهيل وتسريع استفادة المواطنين في جميع المناطق؛ بحيث يمكن لجميع المستفيدين إنهاء كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

ونجح الحقيل في عام التحول الوطني 2020، في مواصلة تحقيق إنجازات مشهودة، وبالأرقام في ملف الإسكان؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة في تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة؛ حيث تم خدمة أكثر من 69 ألف أسرة بمختلف حلول وخيارات برنامج "سكني" المتنوعة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بينها أكثر من 23 ألف أسرة سكنت منازلها. فيما شهد عام 2019 استفادة 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.

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