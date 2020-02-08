"السياحة والسفر الأردنية" تثمن جهود سفارة السعودية في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة

خلال فترة العطلة المدرسية

قدمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، شكرها لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ولأعضاء السفارة والقسم القنصلي والعاملين لدى القنصلية، على الإنجاز الكبير في تسهيل إصدار تأشيرات العمرة للأردنيين خلال فترة العطلة المدرسية في الأردن.

وثمّنت الجمعية في بيان صحفي لها الجهود الكبيرة المبذولة من قبل أعضاء السفارة والقسم القنصلي، مما انعكس في سرعة إنجاز هذا العدد الكبير من التأشيرات خلال فترة قصيرة، والتي كان لها الأثر الطيب والمثمر والذي يستحق الشكر والتقدير الموصول تحقيقا لخدمة ضيوف الرحمن شعار الذي تحقق قولاً وفعلاً.

وقالت: إن جهود السفارة والقسم القنصلي المميزة والمعهودة، تعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتأتي تأكيداً لعلاقات وتعاون مثمر ونتاج تواصل بناء بين الجمعية والسفارة السعودية لخدمة المعتمرين والحجاج وبرعاية وتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.