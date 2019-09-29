أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر؛ لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية حاجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد، تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول مَفيضه 179 مترًا؛ حيث زُوّد بـ4 بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه؛ مشيرة إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب؛ ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 مليون متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر. يُذكر أن سد وادي حلي أنشئ عام 1431، ويعتبر من السدود المهمة جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وهو من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.. فتح سد وادي حلي في القنفذة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر؛ لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية حاجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد، تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول مَفيضه 179 مترًا؛ حيث زُوّد بـ4 بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه؛ مشيرة إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب؛ ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 مليون متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

يُذكر أن سد وادي حلي أنشئ عام 1431، ويعتبر من السدود المهمة جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وهو من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 11:04 AM

اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.. فتح سد وادي حلي في القنفذة للمساهمة في تلبية حاجات المزارعين ورفع منسوب مياه الآبار





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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة؛ اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر؛ لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية حاجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد، تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول مَفيضه 179 مترًا؛ حيث زُوّد بـ4 بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه؛ مشيرة إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب؛ ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 مليون متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

يُذكر أن سد وادي حلي أنشئ عام 1431، ويعتبر من السدود المهمة جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وهو من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.