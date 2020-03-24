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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس كوريا الجنوبية

أكَّدا متانة العلاقة بين البلدَيْن والشعبين الصديقين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال تأكيد متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية بالنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة السعودية بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره الإنسانية والاقتصادية.

ولي العهد فيروس كورونا الجديد رئيس كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس كوريا الجنوبية
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال تأكيد متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية بالنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة السعودية بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره الإنسانية والاقتصادية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:47 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:49 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس كوريا الجنوبية

أكَّدا متانة العلاقة بين البلدَيْن والشعبين الصديقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,257

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال تأكيد متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية بالنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة السعودية بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره الإنسانية والاقتصادية.

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