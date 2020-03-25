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أمانة جازان تطبق لائحة الجزاءات بحدّها الأعلى على مقهى يقدم الشيشة

مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية

أكدت أمانة منطقة جازان أنها طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدّها الأعلى ضد المقهى الذي ضُبط بمنطقة جازان يمارس نشاط تقديم الشيشة بعد إيقافه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت أنها قامت بإغلاق المحل؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية وصدور التعليمات الوزارية بالسماح.

فيروس كورونا الجديد أمانة جازان

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أمانة جازان تطبق لائحة الجزاءات بحدّها الأعلى على مقهى يقدم الشيشة
سبق

أكدت أمانة منطقة جازان أنها طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدّها الأعلى ضد المقهى الذي ضُبط بمنطقة جازان يمارس نشاط تقديم الشيشة بعد إيقافه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت أنها قامت بإغلاق المحل؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية وصدور التعليمات الوزارية بالسماح.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:39 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:06 PM

أمانة جازان تطبق لائحة الجزاءات بحدّها الأعلى على مقهى يقدم الشيشة

مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية

A A A
فهد كاملي - جازان
1
1,036

أكدت أمانة منطقة جازان أنها طبّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدّها الأعلى ضد المقهى الذي ضُبط بمنطقة جازان يمارس نشاط تقديم الشيشة بعد إيقافه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبيّنت أنها قامت بإغلاق المحل؛ لمخالفته الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى مع مراعاة استمرار عدم ممارسة النشاط إلى حين انتهاء الفترة الاحترازية وصدور التعليمات الوزارية بالسماح.

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