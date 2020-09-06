وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-06 أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة. وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة. وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:35 PM

إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364 تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة





A A A





0 مشاركة

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.