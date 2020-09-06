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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364

تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.

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إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364
سبق

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:35 PM

إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364

تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.

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