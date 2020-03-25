إجراءات جديدة للحد من كورونا بموافقة ملكية .. منع التنقل بين المناطق ومنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة

يعمل بها ابتداءً من الساعة الثالثة عصر غد الخميس حتى انتهاء مدة المنع من التجوّل المحددة .. الاستثناء في أضيق نطاق

انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى.

ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م حتى انتهاء مدة المنع من التجوّل المحدّدة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجوّل، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجوّل إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنوّرة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجوّل، أو منع التجوّل طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020.