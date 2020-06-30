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"أمير القصيم" يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة

مشروع حيوي وتنموي يتكون من 12 طابقًا على مساحة 770 م2

وضع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يوم أمس الاثنين، حجر الأساس لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

وفي البداية عزف السلام الملكي فور وصول الأمير فيصل بن مشعل بلدية محافظة عنيزة، تلا ذلك وضعه حجر الأساس للمشروع، بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًّا مباشرًا لبدء العمل والبناء، مستمعًا لشرح مفصل من قِبَل رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، الذي أوضح أن المشروع سيقام على مساحة قدرها 770م2، ويتكون من 12 طابقًا، بالإضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه ومتابعته لكل عمل تنموي خادم للمنطقة وأبنائها.

وأكد أمير القصيم أن مثل هذه المشاريع الحيوية والتي تسعى إليها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعكس جانبًا من جوانب الخير لأبناء الوطن وفق التقدم المدني المتسارع، وتساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة عنيزة على كل الجهود المبذولة في مثل هذه الأعمال المباركة والتي تساهم في تعزيز العمل البلدي وخدمة المراجعين والمستفيدين بشكل احترافي يتناسب مع التطور الاقتصادي؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير القصيم" يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة
سبق

وضع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يوم أمس الاثنين، حجر الأساس لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

وفي البداية عزف السلام الملكي فور وصول الأمير فيصل بن مشعل بلدية محافظة عنيزة، تلا ذلك وضعه حجر الأساس للمشروع، بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًّا مباشرًا لبدء العمل والبناء، مستمعًا لشرح مفصل من قِبَل رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، الذي أوضح أن المشروع سيقام على مساحة قدرها 770م2، ويتكون من 12 طابقًا، بالإضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه ومتابعته لكل عمل تنموي خادم للمنطقة وأبنائها.

وأكد أمير القصيم أن مثل هذه المشاريع الحيوية والتي تسعى إليها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعكس جانبًا من جوانب الخير لأبناء الوطن وفق التقدم المدني المتسارع، وتساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة عنيزة على كل الجهود المبذولة في مثل هذه الأعمال المباركة والتي تساهم في تعزيز العمل البلدي وخدمة المراجعين والمستفيدين بشكل احترافي يتناسب مع التطور الاقتصادي؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:27 AM

"أمير القصيم" يضع حجر الأساس لمشروع برج بلدية عنيزة

مشروع حيوي وتنموي يتكون من 12 طابقًا على مساحة 770 م2

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بدر العتيبي - القصيم
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وضع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يوم أمس الاثنين، حجر الأساس لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

وفي البداية عزف السلام الملكي فور وصول الأمير فيصل بن مشعل بلدية محافظة عنيزة، تلا ذلك وضعه حجر الأساس للمشروع، بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًّا مباشرًا لبدء العمل والبناء، مستمعًا لشرح مفصل من قِبَل رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي، الذي أوضح أن المشروع سيقام على مساحة قدرها 770م2، ويتكون من 12 طابقًا، بالإضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه ومتابعته لكل عمل تنموي خادم للمنطقة وأبنائها.

وأكد أمير القصيم أن مثل هذه المشاريع الحيوية والتي تسعى إليها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعكس جانبًا من جوانب الخير لأبناء الوطن وفق التقدم المدني المتسارع، وتساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة عنيزة على كل الجهود المبذولة في مثل هذه الأعمال المباركة والتي تساهم في تعزيز العمل البلدي وخدمة المراجعين والمستفيدين بشكل احترافي يتناسب مع التطور الاقتصادي؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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