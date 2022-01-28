"كأس آسيا".. "إيران" تصطدم بالكمبيوتر "الياباني" في نصف النهائي

تُفتتح اليوم مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة بطولة أبطال آسيا التي تستضيفها الإمارات؛ إذ تقام مباراة واحدة بين إيران واليابان في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

كلا المنتخبين كان متصدرًا مجموعته في دور المجموعات، وقابلت اليابان السعودية في دور الـ16، ونجحت في التغلب عليها بهدف، ثم قابلت فيتنام في الدور ربع النهائي، وتغلبت عليها بهدف دون رد؛ لتتأهل لمواجهة المنتخب الإيراني.

أما المنتخب الإيراني فواجه نظيره عُمان، وتغلب عليه بهدفين دون رد؛ ليتأهل للدور ربع النهائي، ويواجه منتخب الصين قبل أن يتغلب عليه بثلاثية نظيفة.

الفائز من المنتخبين الياباني أو الإيراني سيلاقي الفائز من المواجهة التي ستجمع المنتخبين الإماراتي والقطري، وهي المواجهة التي ستقام يوم الثلاثاء.