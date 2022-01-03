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"رقمية البنات" تنهي إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني

في تخصصات تواكب رؤية 2030 وتواكب سوق العمل

أنهت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصصات تواكب رؤية المملكة 2030، ويحتاجها سوق العمل.

وتدرب الكلية حاليًا على ستة تخصصات، وهي: الدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب وقسم التقنية الخاصة لفئة الصم.

وكذلك تقدّم الكلية دبلوم دعم فني مسائي وبكالوريوس في الأمن السيبراني.

وجارٍ دراسة افتتاح تخصصات جديدة الفصول القادمة بإذن الله.

وقد بلغ إجمالي المتدربات في الكلية، بجميع تخصصاتها أكثر من 1700 متدربة.

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"رقمية البنات" تنهي إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني
سبق

أنهت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصصات تواكب رؤية المملكة 2030، ويحتاجها سوق العمل.

وتدرب الكلية حاليًا على ستة تخصصات، وهي: الدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب وقسم التقنية الخاصة لفئة الصم.

وكذلك تقدّم الكلية دبلوم دعم فني مسائي وبكالوريوس في الأمن السيبراني.

وجارٍ دراسة افتتاح تخصصات جديدة الفصول القادمة بإذن الله.

وقد بلغ إجمالي المتدربات في الكلية، بجميع تخصصاتها أكثر من 1700 متدربة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
06:59 PM

"رقمية البنات" تنهي إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني

في تخصصات تواكب رؤية 2030 وتواكب سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجراءات القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصصات تواكب رؤية المملكة 2030، ويحتاجها سوق العمل.

وتدرب الكلية حاليًا على ستة تخصصات، وهي: الدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب وقسم التقنية الخاصة لفئة الصم.

وكذلك تقدّم الكلية دبلوم دعم فني مسائي وبكالوريوس في الأمن السيبراني.

وجارٍ دراسة افتتاح تخصصات جديدة الفصول القادمة بإذن الله.

وقد بلغ إجمالي المتدربات في الكلية، بجميع تخصصاتها أكثر من 1700 متدربة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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